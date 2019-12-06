كوريا واليابان تعقدان مباحثات تجارية على مستوى المدراء الأسبوع القادم

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اتفقت كوريا الجنوبية واليابان على عقد الجولة السابعة من المباحثات التجارية على مستوى المدراء يوم السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري في طوكيو.جاء هذا الاتفاق في الاجتماع التمهيدي الذي عقد أمس الخميس في فيينا بين المسؤولين التجاريين في البلدين، حيث سيتم خلال المباحثات المرتقبة تناول القضايا المتعلقة بالأوضاع الراهنة للتحكم في التقنية الحساسة، ونظام التحكم في التصدير، وغيرها من القضايا التجارية العالقة بين البلدين.وقالت الحكومة الكورية إن هذه المباحثات ستكون فرصة لزيادة التفاهم المتبادل بشأن نظامي التحكم في التصدير في البلدين، معربة عن أملها في سحب اليابان القيود التي فرضتها على تصدير المنتجات ذات التقنية العالية لكوريا الجنوبية.ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة الياباني "ياسوتوشي نيشيمورا" في مؤتمر صحفي إنه سيتم في المباحثات القادمة تناول القضايا المتعلقة بالجانب غير الملائم لنظام إدارة الصادرات لكوريا الجنوبية.ويرى المراقبون أنه من الضروري إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية لبعض القضايا، بما فيها الفجوة في وجهتي نظر الجانبين الكوري والياباني حول تقديم تعويضات للضحايا الكوريين من العمل القسري، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق على حل القضايا التجارية.