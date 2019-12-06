سي إن إن: رصد نشاط جديد في موقع اختبار صاروخي كوري شمالي

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ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن صورا تم التقاطها عبر قمر اصطناعي تشير إلى أن كوريا الشمالية قد تستعد لاستئناف اختبار محركات في موقع "دونغ تشانغ ري" الصاروخي.وأضافت أن الصور التي التقطتها أمس الخميس شركة "بلانيت لابس" للأقمار الاصطناعية التجارية، أظهرت نشاطا جديدا في الموقع.وقال "جيفري لويس" مدير برنامج منع الانتشار بشرق آسيا بمعهد "ميدلبوري" الذي يعمل بالشراكة مع شركة التصوير إنه تم رصد حاوية شحن كبيرة في منصة اختبار المحركات.وأضاف أن حاوية الشحن لم تشاهد في الموقع قبل يوم الخميس، وأن وجودها يشير إلى أن كوريا الشمالية تستعد لاستئناف اختبارات محركات خاصة بصواريخ باليستية عابرة للقارات.وأعرب "لويس" عن قلقه من أن استئناف النشاط في موقع "دونغ تشانغ ري" يعد مرحلة استعدادية لإطلاق صاروخ باليستي.وقالت شبكة "سي إن إن" إن النشاط الجديد في الموقع بمثابة رسالة موجهة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للالتزام بالمهلة التي حددتها بيونغ يانغ حتى نهاية العام لاستئناف المفاوضات النووية.والجدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تعهد بتفكيك موقع "دونغ تشانغ ري" بشكل دائم في القمة الكورية التي عقدت في شهر سبتمبر من العام الماضي في بيونغ يانغ.