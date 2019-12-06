رئيس البرلمان يقترح مشروع قانون لحل قضية التعويضات لضحايا العمل القسري

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قال مكتب رئيس البرلمان الكوري إن رئيس البرمان "مون هي سانغ" سيقترح مشروع قانون خاص بإنشاء صندوق مالي ضمن جهوده الرامية إلى حل القضايا العالقة بين كوريا واليابان بشأن ضحايا العمل القسري الكوريين.وبموجب هذا القانون، سيتم جمع التبرعات الطوعية من الشركات الكورية واليابانية والأفراد لتخصيصها للصندوق المعروف باسم صندوق التذكر والتوافق والمستقبل، حيث سيقوم الصندوق بصرف التبرعات المجمعة في تقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.ويهدف القانون إلى إيجاد انفراجة جديدة للعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان والتي تمر الآن بمرحلة الجمود بعد أن أصدرت المحكمة العليا الكورية حكما أمرت به الشركات اليابانية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري قبل أن ترد طوكيو على الحكم، بفرضها قيودا على تصدير المنتجات ذات التقنية العالية لكوريا الجنوبية.والجدير بالذكر أن هناك احتمالا لعقد محادثات قمة بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري على هامش القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان والتي ستعقد في الصين يوم الثالث والعشرين من ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام.