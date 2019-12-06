سيول تستأنف برنامج خدمة صحة الأمهات والأطفال في كوريا الشمالية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم 5 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، لتخصيصها في تدريب الأطباء والعاملين في العيادات الطبية الخاصة بالحوامل والأمهات والأطفال في كوريا الشمالية وتوفير الأجهزة الأساسية للعمليات الجراحية.جاء هذا القرار في اجتماع للجنة الاستشارية لتنفيذ التعاون والتبادل بين الكوريتين عقد يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.وقالت حكومة سيول إنها ستستمر في تقديم مساعدات إنسانية للأطفال الصغار والحوامل في كوريا الشمالية بغض النظر عن الأوضاع في العلاقات بين الكوريتين، مشيرة إلى أن معدل وفيات الرضع في الشمال يصل إلى 12 بين ألف رضيع، وفق ما كشفت عنه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عام 2017.وتخطط الحكومة لتقديم 1.5 مليار وون للمنظمة الكورية للصحة الدولية التي تقوم بتنفيذ مشروعات لدعم الطبقة المحرومة صحيا في كوريا الشمالية.