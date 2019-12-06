استمرار تعليق المسح البيئي على قاعدة نظام ثاد

لم تبدأ حكومة كوريا الجنوبية بعد في إجراء مسح بيئي شامل على الموقع الذي سيتم فيه تركيب بطاريات نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في البلاد.ووفقا لمصادر حكومية متعددة يوم أمس الأحد، من المرجح أن يتم تأجيل مسح الموقع الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع حتى العام القادم.وكانت القوات الأمريكية في كوريا قد انتهت في العام الماضي من أعمال تركيب بطارية كاملة ذات ست قاذفات صاروخية من نظام "ثاد" في منطقة "صونغ جو" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وبدأت عملية التركيب في ظل الحكومة الكورية السابقة بعد إجراء دراسة عادية للأثر البيئي، لكن حكومة "مون جيه إين" قررت تنفيذ مسح شامل لإجراء تقييم بيئي. وكان من المتوقع أن يبدأ المسح في النصف الأول من هذا العام لكنه لم يبدأ بعد، وظل في مرحلة الاستعدادات لمدة عشرة أشهر وسط معارضة قوية من سكان المنطقة، وشكاوى رسمية من الصين التي ترى أن هذا النظام الصاروخي يهدد أمنها القومي.