الزعيم الكوري الشمالي يحضر احتفالا بإنشاء منتجع صحي

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حضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أول من أمس السبت مراسم للاحتفال باستكمال منتجع صحي في المنطقة الوسطى من البلاد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد أن "كيم" حضر مراسم إتمام منتجع "يانغ دوك" الصحي في مقاطعة جنوب "بيونغ آن".وخلال الاحتفال أعرب "كيم" عن سعادته الكبيرة بالانتهاء من بناء المنتجع الصحي الجديد، ووصف هذه العملية بأنها "انتصار كبير لمنهج الاعتماد على الذات" الذي أعلن مرة أخرى للعالم أنه يمكن تحقيق تنمية مضطردة وازدهارا حتى في أسوأ الحالات.وقد تم الانتهاء من المنتجع الذي تبلغ مساحته مليونا و660 ألف متر مربع بعد عام من بدء عملية البناء، وهو يضم عددا من الينابيع الساخنة العلاجية والمنتجعات الصحية ومنحدرات للتزلج وفندقا.وقد زار "كيم" موقع المنتجع الصحي أربع مرات هذا العام في محاولة واضحة لدعم صناعة السياحة في الدولة الشيوعية التي تشدد على التنمية الاقتصادية بناء على الاعتماد على الذات.