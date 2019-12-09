توقعات بأن تشهد صادرات كوريا الجنوبية أكبر انخفاض منذ عام 2009

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية أكبر انخفاض في صادراتها خلال هذا العام، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية، نتيجة لركود سوق الرقائق الإلكترونية، وتراجع حركة التجارة العالمية.ووفقًا لتقرير صدر عن البنك المركزي الكوري أمس الأحد، من المتوقع أن تنخفض قيمة صادرات السلع الكورية الجنوبية بنسبة 10,2% على أساس سنوي في عام 2019، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009 عندما عانت البلاد من انخفاض بنسبة 13,9%. وقد أصدرت مؤسسات البحوث الاقتصادية الخاصة توقعات مماثلة، حيث توقع معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية انخفاضاً بنسبة 9,9% على أساس سنوي، بينما توقع معهد "هيون ديه" للبحوث انخفاضاً في الصادرات بنسبة 9,1%.وقال التقرير إن انخفاض حجم التجارة العالمية وتراجع سوق أشباه الموصلات قد أدى إلى تباطؤ الصادرات الكورية الجنوبية هذا العام. ومن المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بحوالي 1% فقط هذا العام بسبب الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مقارنةً بالنمو الذي بلغ 3,6% في العام الماضي. ووفقًا لإحصائيات التجارة العالمية لأشباه الموصلات، من المتوقع أيضًا أن تنخفض المبيعات الإجمالية للرقائق بنسبة 12,8% هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض الطلب وانخفاض أسعار أشباه الموصلات.