تعزيز المراقبة الجوية الأمريكية على كوريا الشمالية بعد إعلانها عن تجربة مهمة

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حلّقت طائرة استطلاع أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية بعد يوم من إعلان كوريا الشمالية عن إجراء تجربة هامة للغاية في موقع "سوهيه" لإطلاق الصواريخ.ووفقا لموقع "إيركرافت سبوت" على الإنترنت الخاص بتعقب الطائرات العسكرية، تم رصد طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر سي -135 دبليو" تحلّق فوق منطقة سيول وضواحيها.ومن المعتقد أن تلك الطائرة كانت تقوم بمراقبة التحركات العسكرية الإضافية عند الخطوط الأمامية لكوريا الشمالية.وكانت طائرات الاستطلاع الأمريكية من هذا الطرز قد حلّقت فوق شبه الجزيرة الكورية يومي الثاني والخامس من شهر ديسمبر الجاري بعد أن قامت كوريا الشمالية بإجراء اختبار على قاذفة صواريخ.واعلنت بيونغ يانغ أمس الأحد أنها أجرت تجربة مهمة للغاية يوم السبت الماضي، دون أن تكشف عن نوع الأسلحة والذخائر التي استخدمت في التجربة.