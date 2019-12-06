كوريا تجذب 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الخامس على التوالي

قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية نجحت في جذب 20.3 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية منذ بداية هذا العام وحتى يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري.وبهذا تكون كوريا قد حققت هدفها بشكل مبكر لجذب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الخامس على التوالي.وكانت قيمة الاستثمارات الأجنبية في كوريا الجنوبية قد تراجعت في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، قبل أن تشهد ارتفاعا منذ الربع الثالث.وسجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية انخفاضا بنسبة 35.7% في الربع الأول من هذا العام، و38.1% في الربع الثاني، بينما شهدت هذه القيمة زيادة بنسبة 4.7% في الربع الثالث من هذا العام.وقامت شركة "رام ريسارتشي" باستثمار 140 مليون دولار في بناء مركز للأبحاث والتطوير في كوريا، ليتم من خلاله تطوير أجهزة خاصة بأشباه الموصلات الحديثة، فيما استثمرت شركة "يومي كوا" العالمية 20 مليون دولار في بناء مصنع لها لإنتاج مواد الكاثود للبطاريات الثانوية.وقال مسؤول في الوزارة إن زيادة الاستثمارات الأجنبية في كوريا الجنوبية جاءت رغم تقلص ثقة المستثمرين على مستوى العالم الناجم عن النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، والقيود التجارية اليابانية ضد كوريا، وانسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.