توقعات بانخفاض حاد في عدد السكان العاملين في كوريا الجنوبية

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من المتوقع أن تكون كوريا الجنوبية أكثر دول العالم انخفاضا من حيث معدل عدد السكان العاملين خلال العشرين عاما القادمة، مما سيشكل عبئا كبيرا على الطاقة الكامنة للنمو.وسيكون عدد السكان في كوريا الجنوبية عام 2040 عند نفس مستواه في العام الماضي، فيما سينخفض عدد السكان العاملين بنسبة 17%، وفقا لما توقعه تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين.وأشار التقرير إلى أن عدد السكان العاملين في كل من الصين واليابان سيشهد انخفاضا بنسبة 14% خلال نفس الفترة، وتليهما روسيا ب8% والاتحاد الأوروبي ب4%، فيما سيسجل هذا العدد زيادة في الهند بنسبة 23%، والولايات المتحدة بنسبة 10%.ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل زيادة عدد السكان العاملين على مستوى العالم إلى 17%.وقال التقرير إن عدد السكان العاملين المؤهلين في كوريا الجنوبية سيشهد زيادة بنسبة 26% حتى عام 2040، فيما ستبلغ هذه النسبة في كل من اليابان وروسيا 14%، والهند 106%، والصين 65% ، والاتحاد الأوروبي 37%، والولايات المتحدة 35%.ومن المتوقع أن ينعكس تراجع عدد السكان العاملين في كوريا بشكل سلبي على الناتج المحلي الإجمالي، حيث ينتظر أن يصل معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية خلال العشرين عاما القادمة إلى 65%، فيما يصل متوسط معدل الزيادة على مستوى العالم إلى 80%.وأشار تقرير صادر عن البرلمان الكوري مؤخرا إلى أن عدد السكان في سن العمل في كوريا الجنوبية بدأ في التراجع بعد أن بلغ ذروته، أي 37 مليونا و650 ألف نسمة في العام الماضي، وهو ما يتسبب في تنامي القلق من احتمال تأثير هذا الانخفاض سلبا على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.