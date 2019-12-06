ترامب يحذر كوريا الشمالية من خسارة كل شيء بسبب العداء

Photo : KBS

حذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد يخسر "كل شيء" إذا ظل يتصرف بطريقة عدائية، وذلك في أعقاب إعلان بيونغ يانغ أنها قد أجرت "اختبارًا مهمًا" في محطة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية، في منطقة "تونغ تشانغ ري".وكتب "ترامب" تغريدة على موقع "تويتر"، أمس الأحد، قال فيها "إن "كيم" ذكي للغاية وأن لديه الكثير ليخسره، كل شيء في الواقع، إذا ظل يتصرف بطريقة عدائية." وأضاف "ترامب" أن "كيم" وقع معه في سنغافوره اتفاقية قوية لنزع السلاح النووي، وأن الزعيم الكوري الشمالي لا يريد إفساد علاقته الخاصة مع الرئيس الأمريكي أو التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في شهر نوفمبر من العام القادم.وقال "ترامب" إن كوريا الشمالية تتمتع تحت قيادة "كيم" بإمكانيات اقتصادية هائلة.وكرر "ترامب" دعواته لبيونغ يانغ لنزع سلاحها النووي كما وعدت من قبل. وأضاف أن حلف الناتو والصين وروسيا واليابان والعالم بأسره متحدون بشأن هذه القضية.وكان "ترامب" قد أدلى بتصريحات في اليوم السابق قال فيها إنه "سيتفاجأ إذا تصرفت كوريا الشمالية بشكل عدائي"، معربا عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية لن تتدخل في السباق الرئاسي الأمريكي في عام 2020.