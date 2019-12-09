وزير الدفاع الأمريكي يقول إن واشنطن مستعدة دائمًا للمحادثات مع بيونغ يانغ

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قال وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبير" إن الولايات المتحدة مستعدة دائمًا للحوار مع كوريا الشمالية، وأنها تريد تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية من خلال المفاوضات.وأدلى وزير الدفاع الأمريكي بهذه التصريحات خلال مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" وبثتها أمس الأحد، ردا على سؤال حول إمكانية استئناف كوريا الشمالية تجارب الصواريخ بعيدة المدى وتجارب الأسلحة النووية.وقال "إسبير" إن كلا من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ووزير الخارجية "مايك بومبيو" قد قال إن الولايات المتحدة ترغب في عقد محادثات مع بيونغ يانغ والتوصل إلى النقطة التي تقوم فيها كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي. وقال وزير الدفاع الأمريكي إن مهمته هي التأكد من أن الولايات المتحدة مستعدة وجاهزة للقتال والانتصار في أقرب وقت ممكن إذا لزم الأمر، لكنه شدد على أهمية الجهود الدبلوماسية، قائلاً إن باب المحادثات مفتوح دائمًا.ويذكر أن هذه المقابلة قد أجريت قبل إعلان كوريا الشمالية يوم أمس الأحد أنها أجرت اختبارًا "مهمًا للغاية" في محطة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية في منطقة "تونغ تشانغ ري".