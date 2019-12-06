الحكومة الكورية تؤكد أنها سوف تتصرف بسرعة في حالة حدوث تقلبات مالية

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أكد نائب وزير المالية "كيم يونغ بوم" في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين على أن الحكومة الكورية الجنوبية سوف تتحرك بسرعة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية في حالة زيادة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.جاء ذلك في اجتماع عقده "كيم" مع كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين، في المجمع الحكومي في سيول.وقال أيضا إن التقلبات قد تزداد إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفة إضافية على الصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث تقلب حاد في سوق الصرف الأجنبي، فسوف تتخذ الحكومة خطوات لتحقيق الاستقرار في السوق وفقًا لخطة الطوارئ الخاصة بها في الوقت المناسب.ويذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف تفرض تعريفة إضافية على البضائع الصينية بقيمة 156 مليار دولار، اعتبارا من يوم 15 ديسمبر.