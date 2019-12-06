انتخاب النائب شيم جيه تشول زعيما للتكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض

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تم انتخاب النائب "شيم جيه تشول" زعيما جديدا للتكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.جاء هذا الانتخاب بعد فوزه ب52 صوتا من بين 106 أصوات في تصويت جرى اليوم الاثنين، متغلبا على منافسيه النائبين "كانغ سوك هو" و"كيم سون دونغ" اللذين فاز كل منهما ب27 صوتا.كما تم انتخاب النائب "كيم جيه وان" الذي يعتبر عضوا رئيسيا في الفئة الموالية للرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، رئيسا جديدا للجنة الشؤون السياسية للحزب.وبعد فوزه في الانتخابات، قال الزعيم الجديد "شيم" إنه سيطلب على الفور من نظيره في الحزب الديمقراطي الحاكم "لي إين يونغ" ورئيس البرلمان "مون هي سانغ" تعليق حملتهما لوضع مشروع قانون ميزانية العام القادم على التصويت البرلماني.وعمل "شيم" الذي كان صحفيا قبل أن يتحول لنائب برلماني نائبا لرئيس البرلمان خلال النصف الأول من المدة النيابية للجمعية الحالية.