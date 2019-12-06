كوريا الأولى عالميا من حيث كمية وقيمة الصفقات المتعلقة ببناء السفن

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى عالميا من حيث قيمة الصفقات التي حصلت عليها منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كلاركسون ريسيرتشي" البريطانية المتخصصة في تحليل سوق الملاحة البحرية اليوم الاثنين، بلغ إجمالي كمية الصفقات المتعلقة ببناء السفن التي حصلت عليها سيول خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام، 7 ملايين و120 ألف طن، فيما بلغ إجمالي قيمتها 16.4 مليار دولار.أما الصين التي احتلت المرتبة الثانية فحصلت على صفقات تقدر قيمتها ب15.3 مليار دولار لبناء 7 ملايين و80 ألف طن من السفن.وبهذا، استطاعت كوريا التفوق على الصين من حيث الكمية للشهر الثاني على التوالي، ومن حيث القيمة للشهر الرابع على التوالي.وأشار التقرير إلى أن حصة ناقلات الغاز الطبيعي المسال بلغت 38% من إجمالي الصفقات التي حصلت عليها كوريا الجنوبية، فيما بلغت حصة ناقلات الشحنات غير المصفاة من إجمالي الصفقات التي حصلت عليها الصين واليابان، 33% و47% على التوالي.