الحكومة الكورية تنشيء لجنة جديدة للتصدي للعنف الجنسي ضد المرأة

Photo : KBS

من المقرر أن تبدأ لجنة متكاملة تديرها الحكومة الكورية أعمالها في وقت لاحق من هذا الشهر من أجل معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء في المجتمع.وأعلنت وزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين، أمس الاثنين، أن اللجنة الجديدة ستندمج مع مجلس كان قد تم إطلاقه في شهر مارس من العام الماضي، للتصدي للمضايقات الجنسية والعنف الجنسي والجرائم الجنسية الرقمية.ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الجديدة أعمالها رسميا يوم 25 ديسمبر الجاري.كما أبرزت الوزارة النتائج الرئيسية لجهود المجلس الحالي حتى الآن، بما في ذلك رفع الحد الأقصى لفترة عقوبة السجن ضد مرتكبي الجرائم الجنسية الذين تمت إدانتهم.