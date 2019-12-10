بكين تدعو إلى بذل جهود متبادلة لكسر الجمود بين واشنطن وبيونغ يانغ

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حثت الحكومة الصينية كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية على بذل جهود متبادلة من أجل الخروج من المأزق الحالي في المفاوضات الثنائية بينهما بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشو نينغ"، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس الاثنين، حيث أشارت إلى أن التوتر يتصاعد مرة أخرى في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وقالت إنه يتوجب على البلدين أن يغتنما الفرصة الثمينة لحل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية سياسيا، ومواصلة الحوار والمفاوضات بصبر.لكن المتحدثة أضافت، فيما يشبه الدعم لكوريا الشمالية الحليفة للصين، أنه ينبغي وضع اهتمام لمخاوف بيونغ يانغ "المعقولة والشرعية" وحل تلك المخاوف.كما أكدت المتحدثة الصينية مجددًا على موقف بكين الذي يدعو إلى ضرورة أن يناقش مجلس الأمن الدولي مسألة تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية بالتوازي مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.