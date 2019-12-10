كوريا الشمالية ترد على تصريحات ترامب وتقول إنه ليس لديها ما تخسره

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انتقدت كوريا الشمالية بشدة التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على موقع "تويتر" وقال فيها إن بيونغ يانغ قد تفقد كل شيء بسبب أعمالها العدائية. وجاء رد كوريا الشمالية على تغريدة "ترامب"، التي نشرها يوم الأحد، عبر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية يوم أمس الاثنين. وتضمن التقرير بيانا صادرا عن رئيس لجنة السلام في شبه الجزيرة الكورية وآسيا والمحيط الهادئ "كيم يونغ تشول"، قال فيه إن كوريا الشمالية ليس لديها ما تخسره، ويبدو أن "ترامب" لا يعرف ذلك.وتعبيرا عن خيبة أمله من رسالة "ترامب" التي وصفها بأنها تكشف عن قلق الرئيس الأمريكي العميق، حذر المسؤول الكوري الشمالي من أن زعيم بلاده "كيم جونغ أون" يمكن أن يغير وجهات نظره بشأن "ترامب" ما لم يغير الرئيس الأمريكي موقفه تجاه كوريا الشمالية. وبالإشارة إلى الاقتراب من الموعد النهائي الذي حددته بيونغ يانغ في نهاية العام لكي تتوصل واشنطن إلى اقتراح جديد، وجه المسؤول الكوري الشمالي نصيحة للرئيس الأمريكي بقضاء المزيد من الوقت في صياغة حسابات جديدة بدلاً من إصدار تهديدات. ويذكر أن تغريدة "ترامب" جاءت بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ يوم الأحد أنها أجرت في اليوم السابق "اختبارًا مهمًا للغاية" في موضع الإطلاق الصاروخي "سو هيه" للأقمار الصناعية في شمال غرب "تونغ تشانغ ري".