مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا حول كوريا الشمالية غدا الأربعاء

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من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا يوم الغد الأربعاء بناءً على طلب من الولايات المتحدة، بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ مؤخرا، وإمكانية قيام النظام الحاكم في بيونغ يانغ بارتكاب استفزازات متصاعدة.وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إجراء بيونغ يانغ ما وصفته بأنه "اختبار مهم للغاية" في منشأة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الفضائية على ساحلها الغربي.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، طالبت الدول الأوربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. ومع ذلك، بصفتها رئيسًا للمجلس المكون من 15 عضوًا في دورته الحالية في ديسمبر، فإن الولايات المتحدة قررت التركيز بدلاً من ذلك على التهديدات الناتجة عن تصعيد كوريا الشمالية للاستفزازات الصاروخية، في الاجتماع الذي سيعقد يوم الغد الأربعاء.وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة يونهاب للأنباء أمس بأن الوزارة أصدرت تعليمات إلى البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لتقديم اقتراح بأن يتم طرح التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية ضمن مناقشات اجتماع الأربعاء، بحيث يشمل ذلك إطلاق الصواريخ مؤخرا وإمكانية ارتكاب كوريا الشمالية المزيد من الاستفزازات.