تحذير من زيادة مستويات الغبار الناعم في منطقة العاصمة اليوم

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سيتم اليوم الثلاثاء تطبيق التدابير الطارئة للحد من الغبار الناعم، لأول مرة في هذا الموسم، في منطقة العاصمة سيول ومقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، حيث وصل تلوث الهواء إلى مستويات مرتفعة بشكل مثير للقلق.وقالت وزارة البيئة إنها أصدرت إرشادات بشأن الغبار الناعم لتلك المناطق بدءا من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، بحيث تنفذ الحكومات المحلية ذات الصلة سلسلة من تدابير الحد من الغبار الناعم.وبموجب هذه التدابير، سيتم حظر سير المركبات التي تصدر انبعاثات من الدرجة الخامسة، وهي أكثر السيارات تلويثا للهواء، وفقًا لنظام الحكومة في هذا الشأن المكون من خمسة مستويات، وذلك في منطقة العاصمة سيول والمنطقة المحيطة بها، كما ستخضع سيارات القطاع العام أيضا لحظر القيادة بالتناوب.وسوف يتعين على المنشآت الخاصة والعامة التي تنبعث منها ملوثات للهواء تعديل جدول أعمالها، كما سيتوجب على مواقع البناء تقليل أو ضغط أعمالها واتخاذ خطوات للحد من انبعاثات الغبار. وسوف تقوم عشر محطات لتوليد الطاقة بالفحم بتعليق عمليات التشغيل اليوم الثلاثاء، بينما ستعمل 40 محطة أخرى على تخفيض عمليات تشغيلها بنسبة 80%.