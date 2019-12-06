وفاة كيم وو تشونغ مؤسس شركة ديه وو عن عمر يناهز 82 عامًا

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توفي يوم أمس الاثنين "كيم وو تشونغ" رئيس مجموعة "ديه وو" السابق ومؤسسها، عن عمر يناهز 82 عامًا.ووفقًا لعائلة "كيم"، توفي مؤسس المجموعة بسبب مرض مزمن في أحد المستشفيات في مدينة "سو وان" التي تقع إلى الجنوب من العاصمة سيول، في الساعة 11:50 من مساء الاثنين.وقد ظل "كيم" يتلقى العلاج في ذلك المستشفى منذ ديسمبر من العام الماضي بسبب تدهور حالته الصحية.ويذكر أن "كيم" كان قد أسس مجموعة "ديه وو" في عام 1967، التي ظلت لفترة من الوقت ثاني أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية بعد مجموعة "هيون ديه". وتم الإعلان عن إفلاس المجموعة خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، ومن ثم اضطرت إلى الانقسام إلى شركات مستقلة أصغر.وسوف تقام مراسم الجنازة في الساعة 8 من صباح بعد غد الخميس في مستشفى جامعة "آجو" في مدينة "سو وان".