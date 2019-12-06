الأمم المتحدة تحث كوريا الشمالية على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

حثت الأمم المتحدة كوريا الشمالية على الدخول في حوار مع الولايات المتحدة، وذلك وسط المخاوف المتزايدة من ارتكاب بيونغ يانغ المزيد من الاستفزازات خلال الفترة القادمة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي دوري، أمس الاثنين، إن المنظمة الدولية تكرر دعوات الأمين العام "أنطونيو غوتيريس" لكوريا الشمالية من أجل التعاون لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، واستئناف المفاوضات على مستوى العمل مع واشنطن. وقد صرح المتحدث الرسمي بذلك عندما سُئل عن الإعلان الأخير من قبل كوريا الشمالية بشأن إجرائها تجربة في منشأة لإطلاق الصواريخ الفضائية، وعن تصريحات سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" الأخيرة، التي قال فيها إن نزع السلاح النووي موضوع غير مطروح على مائدة التفاوض مع الولايات المتحدة. وقال "دوجاريك" إن المشاركة الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية مع الإخلاء الكامل من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم الأحد أنها أجرت تجربة "مهمة للغاية" في محطة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية يوم السبت، وهو ما أثار تكهنات بأنها قد تكون قد اختبرت محركًا صاروخيًا عابرًا للقارات.