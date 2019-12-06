الصين تفتح سوقها أمام البطاريات الكورية المستخدمة للسيارات الكهربائية

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ضمت القائمة البيضاء الصينية الخاصة بالدعم المالي للسيارات التي تعمل بالكهرباء شركتي "إل جي" و"إس كيه" الكوريتين اللتين تنتجان بطاريات السيارات الكهربائية.وطبقا لما ذكرته الدوائر الصناعية ووسائل الإعلام الصينية أمس الاثنين، كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مؤخرا عن قائمتها الخاصة بتوفير السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة.وستقوم الحكومة الصينية بتقديم دعم مالي للسيارات المدرجة ضمن تلك القائمة المعروفة باسم القائمة البيضاء، بما فيها سيارة "تيسلا موديل 3" الكهربائية التي سيتم تجهيزها بالبطاريات التي تنتجها شركة "إل جي" الكورية، وسيارة "بينز إي كلاس" الهجينة القابلة للشحن الخارجي التي تستخدم بطاريات تنتجها شركة "إس كيه" الكورية.وفي حال تم تقديم دعم مالي لهاتين السيارتين، فستكون المرة الأولى التي تقوم فيها حكومة بكين بتقديم دعم مالي للسيارات الكهربائية المجهزة ببطاريات كورية الصنع منذ نهاية عام 2016.وقالت وسائل الإعلام الصينية إن خطة الحكومة الصينية لفتح سوقها أمام البطاريات الكورية تهدف إلى تعزيز بيع السيارات الكهربائية في الصين ومعالجة مشكلة العرض للبطاريات، بالإضافة إلى توطين التقنية الخاصة بإنتاج البطاريات.ولم يتم حتى الآن تحديد حجم الدعم المالي الذي تخطط حكومة بكين لتقديمه خلال العام القادم.