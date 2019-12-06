تخفيض كثافة الغبار الناعم إلى المستوى الموصى به عام 2040

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قالت وزارة البيئة الكورية إنه تمت الموافقة على الخطة الوطنية الشاملة الخامسة للبيئة خلال الفترة من عام 2020 وحتى عام 2040، في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء.وبموجب هذه الخطة، ستقوم الحكومة الكورية بتقليص كثافة الغبار الناعم إلى المستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، وهو 10 مايكروغرامات على متر مكعب، حتى عام 2040 من خلال تشجيع استخدام الوقود الصديق للبيئة وتقوية التحكم في تسهيلات انبعاثات الغاز الملوث.وبلغت كثافة الغبار الناعم في سيول 23 مايكروغراما على متر مكعب عام 2017، فيما بلغت الكثافة في لوس إنجلوس 4.8 مايكروغرام ، وطوكيو 12.8 مايكروغرام، وباريس 14 مايكروغراما.وتقضي الخطة برفع مبيعات السيارات التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين لتمثل 80% من إجمالي حجم مبيعات السيارات في كوريا عام 2040.كما تضم الخطة إستراتيجية التحكم في مصادر المياه، حيث سيتم بموجبها رفع نسبة شرب ماء الصنبور من 49.4% عام 2017 إلى 60% عام 2040.وقال وزير البيئة الكوري "تشو ميونغ ريه" إن العشرين عاما القادمة ستكون فترة مهمة يتم خلالها تحويل حضارة الكربون إلى حضارة الخضراء، مؤكدا أن الخطة الوطنية الخامسة للبيئة ستلعب دورا رياديا في عملية التحويل في كوريا الجنوبية.