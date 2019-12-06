مون يخطط لطلب التصديق البرلماني على المرشحة لمنصب وزير العدل

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يخطط الرئيس "مون جيه إين" لطلب عقد جلسة تأكيد برلمانية، للمرشحة لمنصب وزير العدل "تشو مي إيه"، بحلول نهاية العام.وتوقع مسؤول بالمكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء تقديم الطلب رسميًّا غدًا الأربعاء.ونظرًا لأن البرلمان ملزم قانونًا بإكمال عملية الاستماع في غضون 20 يومًا من الطلب الرئاسي، فمن المحتمل أن تنعقد جلسة "تشو" بحلول 30 ديسمبر، ثم سيتم إعداد تقرير جلسة الاعتماد.وفي حال عدم تبني البرلمان للتقرير بحلول الموعد النهائي، فيمكن أن يقدم "مون" طلبًا جديدًا في غضون 10 أيام أخرى، ويمكنه تعيين "تشو" بدون موافقة البرلمان بعد ذلك.ويأمل المكتب الرئاسي في أن تتولى "تشو" منصب وزير العدل بحلول عام 2020، من أجل الإسراع في حملة إصلاح النيابة.