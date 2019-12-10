كوريا الجنوبية تسجل عجزًا غير مسبوق في الرصيد المالي الموحد حتى شهر أكتوبر

Photo : KBS

سجَّلت كوريا الجنوبية عجزًا قياسيًّا في ميزانها المالي الموحد، في الأشهر العشرة الأولى من العام.ووفقًا لبيانات وزارة المالية اليوم الثلاثاء، فقد سجل إجمالي إيرادات البلاد 406 تريليونات وون في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة قدرها 2 تريليون وون عن العام السابق.وقد بلغ إجمالي النفقات 417.6 تريليون وون، بزيادة قدرها 43 تريليون وون على أساس سنوي.ووفقًا لذلك فقد سجلت البلاد عجزًا بقيمة 11.4 تريليون وون في الفترة المذكورة، وهو الأكبر منذ أن بدأ تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2000.ويتم تحديد الرصيد المالي الموحد للدولة من خلال الإنفاق المالي مقابل إيرادات الضرائب والعوائد من إدارة الأموال العامة.وقالت الحكومة إن العجز يُعزى إلى زيادة الإنفاق المالي.