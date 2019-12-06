تحديد عام 2020 عاما للتبادل الثقافي بين كوريا والإمارات

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اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على تحديد عام 2020 عاما للتبادل الثقافي بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.جاء هذا الاتفاق في مذكرة تفاهم تم توقيعها اليوم الثلاثاء في سيول بين وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "بارك يانغ أوو" ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية "نورة الكعبي".وتقاسم الوزيران الكوري والإماراتي الآراء على أن التبادل الثنائي بين سيول وأبوظبي في مجالات الموسيقى والفن التشكيلي والرقص والأدب وغيرها من المجالات الثقافية والفنية المختلفة سيجعل ثقافة البلدين أكثر ثراء.وبموجب هذه المذكرة ستقوم الوزارة الكورية بتنظيم فعاليات عام التبادل الثقافي بالتعاون مع مركز الثقافة الكورية في أبوظبي، بما فيها محاضرات خاصة حول الثقافة الكورية والإماراتية، ومهرجان الكيبوب، ومعرض للفنون التشكيلية الكورية الحديثة، وعروض للموسيقى التقليدية الكورية والرقص الحديث، وإصدار كتاب للقصائد الكورية باللغة العربية.وستقوم الوزارة الإماراتية في المقابل بتنظيم مختلف الفعاليات الثقافية والفنية في كوريا الجنوبية.وأعرب الوزير الكوري "بارك" عن أمله في أن تلعب الفعاليات التي ستقام بمناسبة عام التبادل الثقافي بين كوريا والإمارات، دورا رياديا لتعزيز أواصر الصداقة بينهما، وأن تكون فرصة لتوسيع آفاق موجة الثقافة الكورية "هاليو" في الشرق الأوسط.