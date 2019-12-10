وفاة مؤسس مجموعة دايو

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توفي "كيم وو تشونغ"، أحد عمالة التنمية الاقتصادية السريعة في كوريا الجنوبية في القرن العشرين، ومؤسس إحدى أكبر الشركات في البلاد، عن عمر يناهز 82 عامًا.وقد تُوفي "كيم" في أحد مستشفيات "سو وان" جنوب سيول الساعة 11:50 مساء الاثنين بسبب مرضه المزمن.وقد أسس "كيم" مجموعة دايو في عام 1967 وهو في الثلاثين من عمره، وفي غضون عشر سنوات فقط أصبحت الشركة واحدة من أكبر أربع تكتلات في البلاد.وعمل "كيم" على توسيع مجموعته من خلال عمليات الدمج والاستحواذ خلال فترة التصنيع في كوريا الجنوبية، والمعروفة باسم "معجزة نهر الهان".كما ألَّف "كيم" أحد أكثر الكتب مبيعًا في عام 1989 بعنوان: "إنه عالم ضخم وهناك الكثير الذي يجب فعله".لكن شركة دايو تراجعت بنفس السرعة التي صعدت بها، حيث تم اكتشاف أن أصول الشركة قد تضخمت بنحو 41 تريليون وون خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، مما أدى إلى هروب "كيم".وتم إجبار الشركة على الانقسام إلى شركات أصغر، وبعد ست سنوات عاد "كيم" إلى كوريا الجنوبية وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف، وتسديد ما يقارب 18 تريليون وون بتهمة الاحتيال.ثم تلقى "كيم" عفوًا رئاسيًّا من السجن، لكنه لم يسدد إلا أقل من 1% من الغرامة التي حكمت بها المحكمة، وقد قضى معظم حياته بعد ذلك في فيتنام.وكان آخر ظهور علني للراحل في عام 2017، وظل يتلقى العلاج في المستشفى منذ ديسمبر الماضي بسبب تدهور حالته الصحية. وستقام مراسم تشييعه في الثامنة من صباح الخميس في مستشفى آجو الجامعي في" سو وان".