الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة عالمية خلال الألعاب الأولمبية الصيفية

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وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين على قرار يحث جميع الدول على الالتزام بالهدنة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 التي ستقام في اليابان.وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أمس الاثنين أن القرار تم تبنيه بالإجماع في جلسة عامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.ويدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بهدنة خلال الدورة المقرر عقدها العام المقبل في الفترة بين 24 يوليو حتى 9 أغسطس، ودورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخصوصية من 25 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.كما أشار القرار إلى أن الدورة ستكون الثانية من ثلاث دورات متتالية تُعقد في آسيا، بعد دورة الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية 2018 في بيونغ تشانغ، وقبل دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 التي ستعقد في بكين.وقد أصبح قرار الهدنة تقليدًا للأمم المتحدة منذ عام 1994، ويتم تمريره كل عامين قبل دورات الألعاب الصيفية والشتوية.