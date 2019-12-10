سيول: استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة لا تساعد عملية السلام

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها كوريا الشمالية لا تساعد على عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وفي كلمتها الافتتاحية في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء عقب محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الاستراليين في سيدني، قالت "كانغ" إن البلدين أعربا عن قلقهما إزاء سلوك بيونغ يانغ الأخير.وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية وأستراليا تتفقان على أهمية تعزيز الحوار والتعاون لإحراز تقدم في عملية السلام الكورية.وأضافت أن الحليفين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق حتى يتسنى الاستئناف السريع للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وحتى يحقق نتائج ملموسة في نزع السلاح النووي.يشار إلى أن اجتماع ما يسمى باثنين زائد اثنين قد جمع بين وزيري الدفاع والخارجية في كوريا الجنوبية وأستراليا.