ستاندرد آند بورز تؤكد استقرار حالة البنوك الكورية

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قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" إن البنوك التجارية في كوريا الجنوبية ستكون قادرة على الحفاظ على مراكز مهيمنة في السوق المالية في البلاد على الرغم من التحديات التي تواجهها من قبل بنوك الإنترنت وشركات التكنولوجيا المالية.جاء ذلك في تقرير أعده مدير مكتب وكالة "ستاندرد آند بورز" في سيول "كيم ديه هيون"، أمس الثلاثاء، حيث توقع أن تضع هيئة الرقابة المالية الكورية لوائح واسعة النطاق لتنظيم عمل بنوك الإنترنت وشركات التكنولوجيا المالية من أجل المساعدة على الحفاظ على استقرار الصناعة المالية المحلية.ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن ارتفاع المنافسة قد يضع بعض الضغوط على البنوك التقليدية في بيع المنتجات المالية للعملاء الفرديين.