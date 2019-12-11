كوريا تحتل مركزا متأخرا من حيث الاستعداد لتغير المناخ

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أظهر مسح أجراه تحالف لمنظمات غير ربحية في الخارج أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أسوأ الدول من حيث الاستعداد للتعامل مع التغيرات المناخية.وقارن "مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2020 "الصادر عن مجموعة المنظمات البيئية غير الحكومية، بما في ذلك "شبكة العمل المناخي" ومؤسسة "جيرمان ووتش"، بين 61 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الـ58، أي أقل بدرجة عما كانت عليه في العام الماضي.وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية، التي قررت رسمياً في العام الماضي الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، في المرتبة الحادية والستين، بينما احتلت تايوان والسعودية المرتبتين الـ59 والـ60 على التوالي.وترك المؤشر المراكز الثلاثة الأولى خالية لإظهار أنه لم يتم تقييم أي دولة ناجحة حقًا في الاستعداد لتغير المناخ.وقال التقرير إن كوريا الجنوبية لديها انبعاثات غازات دفيئة مرتفعة مع ارتفاع حجم الاستهلاك الفردي من الطاقة.