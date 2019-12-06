البرلمان يصدق على ميزانية العام القادم في غياب الحزب المعارض

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أقر البرلمان الكوري يوم أمس الثلاثاء الميزانية الوطنية للعام القادم، التي يبلغ حجمها 512,3 تريليون وون، أي أكثر من 430 مليار دولار، في غياب حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي.وأقر الحزب الديمقراطي الحاكم، وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة، وائتلاف من النواب، ميزانية الحكومة لعام 2020 في اليوم الأخير من الجلسة البرلمانية الكاملة، على الرغم من الاعتراضات القوية من قبل حزب "كوريا الحرة".وكانت الحكومة قد اقترحت أن يبلغ حجم ميزانية العام القادم 513,5 تريليون وون، لكن الحزب الديمقراطي والأحزاب الصغيرة خفضتها بمقدار 1,2 تريليون وون، بعد إجراء بعض المشاورات.وتعتبر الميزانية التي تم إقرارها أمس أكبر بنسبة 9,1% مقارنة بميزانية العام الحالي.وكان الحزب المعارض قد اقترح أن يبلغ حجم ميزانية العام القادم 499,2 تريليون وون، لكن مشروع القانون الذي تقدم به في هذا الشأن لم يُطرح للتصويت وتم رفضه بسبب عدم موافقة وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي".