الولايات المتحدة تعرب عن أملها في أن تلتزم كوريا الشمالية بتعهداتها

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة تأمل في أن تستمر كوريا الشمالية في الامتناع عن إجراء تجارب الصواريخ النووية بعيدة المدى وأن تعمل على نزع سلاحها النووي.صرح "بومبيو" بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، في واشنطن، أمس الثلاثاء.وقال "بومبيو" إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ظل واضحا بشأن التوقعات الأمريكية بعد ثلاثة اجتماعات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". كما أشار "بومبيو" إلى أن "كيم" تعهد شخصيًا بإخلاء بلاده من الأسلحة النووية وقال إنه لن يكون هناك تجارب صاروخية أو نووية بعيدة المدى. وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل بشدة في أن يواصل الكوريون الشماليون الالتزام بجميع تلك التعهدات. وقال "بومبيو" أيضًا إن الولايات المتحدة تعمل على تطوير أماكن وآليات للتفاوض بما يسمح بالتواصل مع كوريا الشمالية ومناقشة سبل المضي قدمًا لتحقيق نزع السلاح النووي.وجاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت تجربة "مهمة للغاية" في منشأة إطلاق الصواريخ الفضائية على ساحلها الغربي، مما أثار تكهنات بأنها ربما تكون قد اختبرت محركًا لصاروخ عابر للقارات.