اتساع تدابير الطوارئ ضد الغبار الناعم لتشمل 9 مدن ومقاطعات

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قررت الحكومة الكورية توسيع نطاق التدابير الطارئة للحد من الغبار الناعم لتشمل تسع مدن ومقاطعات، اليوم الأربعاء، حيث ظل تركيز الغبار الناعم في الجو عند مستويات مرتفعة بشكل مثير للقلق.وأوضحت وزارة البيئة أنه تم إصدار إرشادات لمنطقة العاصمة سيول، ومدن "بوسان" و"ديغو" و"سيجونغ"، ومقاطعتيْ شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ"، والأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وان"، وذلك اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 9 من مساء اليوم. وقالت الوزارة إن السلطات المحلية ستنفذ سلسلة من الإجراءات الدقيقة لتخفيض مستويات الغبار في الجو. ويذكر أنه قد تم تطبيق هذه الإجراءات في منطقة العاصمة وفي مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" يوم أمس الثلاثاء أيضًا.ووفقًا لذلك، سيتم حظر تشغيل مركبات الانبعاثات من الدرجة الخامسة، وهي أكثر السيارات تلويثًا وفقًا للنظام الحكومي ذي الخمسة مستويات، ولكن سيتم استثناء "ديغو" ومقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" من تطبيق هذا الإجراء لأنهما لم تضعا بعد اللوائح ذات الصلة. وسوف تخضع سيارات القطاع العام والسيارات التي يشغلها عمال القطاع العام، لحظر القيادة بالتناوب. وسوف يتعين على المنشآت الخاصة والعامة التي تنبعث منها ملوثات الهواء تعديل جدول أعمالها، كما سيتوجب على مواقع البناء أيضًا تقليل أو ضبط عملياتها، واتخاذ خطوات للحد من انبعاثات الغبار.