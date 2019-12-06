كوريا الجنوبية تضيف أكثر من 300 ألف وظيفة للشهر الرابع على التوالي

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 300 ألف وظيفة للشهر الرابع على التوالي في شهر نوفمبر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الأفراد الذين لديهم وظائف في شهر نوفمبر 27 مليونا و510 آلاف، بزيادة مقدارها 331 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبذلك يكون معدل نمو الوظائف الشهري قد تجاوز مستوى 300 ألف لأربعة أشهر متتالية منذ شهر أغسطس الماضي عندما تم تسجيل 452 ألفا، وهي أكبر قفزة منذ شهر مارس من عام 2017.ووصل معدل التوظيف للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا إلى مستوى قياسي بلغ 61,7%، بزيادة بلغت 0,3% مقارنة بالعام الماضي. كما قال التقرير إن معدل البطالة انخفض بمقدار 1,1% على أساس سنوي، ليصل إلى 3,1% الشهر الماضي.وبالنسبة للشباب والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، انخفض معدل البطالة بمقدار 0,9% على أساس سنوي، ليصل إلى 7%.