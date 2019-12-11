روسيا تدعو إلى خطوات متبادلة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

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شدد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تطالب كوريا الشمالية بـ"فعل كل شيء وفورا"، فيما يتعلق بنزع سلاحها النووي، وكرر دعوة موسكو إلى اتخاذ "خطوات متبادلة" من جانب كل من واشنطن وبيونغ يانغ.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" فى واشنطن أمس الثلاثاء، حيث قال "لافروف" أيضا إن روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على التغلب على الجمود في المحادثات، لكنه شدد على أن التقدم بين الجانبين سيكون ممكنا فقط إذا تم اتخاذ خطوات متبادلة.كما دعا الوزير الروسي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في كوريا الشمالية، موضحا أن البضائع التي لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة يصعب تسليمها إلى كوريا الشمالية لأن الجهات المصنعة وشركات النقل تخشى التعرض للعقوبات.