وزير الدفاع الكوري الجنوبي يعرب عن قلقه من تصرفات كوريا الشمالية

Photo : KBS

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "تشونغ كيونغ دو" أمس الثلاثاء إن الاختبار المهم الذي أجرته كوريا الشمالية يوم 7 من هذا الشهر هو اختبار لمحركات الصواريخ، معربا عن القلق العميق من تلك التجربة.وتعتقد القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن اختبار المحركات قد تم باستخدام الوقود السائل.وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تكشف فيها بيونغ يانغ عن اختبار لمحركات الصواريخ منذ شهر مارس من عام 2017.ومن المرجح أن يكون الشمال قد أجرى التجربة من خلال ربط العديد من المحركات التي تحمل تسمية "بيك دو" والتي تتمتع بقوة دفع تصل إلى 80 طنا.وتحذر القوات المسلحة في كوريا الجنوبية من إمكانية استخدام تلك المحركات في القذائف عبر الأقمار الصناعية العسكرية.وأشار مسؤول عسكري جنوبي إلى وجود احتمال بحصول بيونغ يانغ على كاميرات عالية الوظائف خاصة بالأقمار الصناعية .ويقال إن محركات الصواريخ تمثل التقنية الجوهرية الخاصة بإطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ البالستية العابرة للقارات مع وجود اختلاف بسيط بين تحميل رؤوس الصواريخ وتحميل الأقمار الصناعية.وأعرب الوزير "تشونغ" عن قلقه البالغ حيال اختبار محركات الصواريخ الذي أجرته بيونغ يانغ، داعيا الشمال إلى وقف التصعيد العسكري فورا.