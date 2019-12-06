طائرة غلوبل هوك الأمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

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نفذت طائرة "غلوبل هوك" الأمريكية بدون طيار عملية استطلاعية في شبه الجزيرة الكورية وسط تحليق عدد من الطائرات الاستطلاعية الأمريكية في أجواء المنطقة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن كانت كوريا الشمالية قد أجرت اختبارا مهما في منطقة "دونغ تشانغ ري".ويفسر إدخال الطائرة الاستطلاعية دون طيار والتي تنتمي لنظام الأقمار الصناعية للتجسس، بتعزيز أنشطة الرقابة على الشمال للتعرف على الاختبارات الإضافية والاستفزازات التي تمارسها بيونغ يانغ من جهة، وإرسال تحذير إلى كوريا الشمالية من جهة أخرى.ووفقا لما أوضح موقع متابعة الطيران المدني "إيركرافت سبوت" اليوم الأربعاء، قامت طائرة "أر كيو -4" التابعة للقوات الجوية الأمريكية بالتحليق على ارتفاع 52 ألف قدم فوق شبه الجزيرة الكورية، بما فيها جنوب مقاطعة كيونغ كي بكوريا الجنوبية.وتمتلك طائرة غلوبل هوك وهي طائرة استطلاع دون طيار، القدرة على التعرف على أي جسم بحجم 0.3 متر فوق الأرض باستخدام الرادارات وأجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء، كما يمكنها التحليق على ارتفاع 20 كيلومترا فوق الأرض.ويتراوح عدد ساعات الطيران العملياتي لديها ما بين 38 و42 ساعة، فيما يبلغ نطاق عمليتها 3 آلاف كيلومتر.وكان من النادر تحليق مثل هذه الطائرة المخصصة لمراقبة كامل الأراضي الكورية الشمالية. كما لم يتم في السابق الكشف عن عملية تحليق لطائرة غلوبل هوك فوق شبه الجزيرة.ويفسر المحللون الكشف عن عملية التحليق، بأنها محاولة من واشنطن لزيادة الضغط على بيونغ يانغ.