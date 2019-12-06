مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي يشير إلى إمكانية ربط تقاسم تكاليف الدفاع بشراء الأسلحة

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في رد على سؤال حول إمكانية طرح خيار شراء كوريا للأسلحة الأمريكية في المفاوضات حول تقاسم تكاليف الدفاع المشترك بين سيول وواشنطن، أبدى "كابين فايهي" مساعد نائب الوزير المسؤول عن الاستحواذ في وزارة الدفاع الأمريكية موقفا إيجابيا من حيث المفهوم. لكنه قال إن تصريحاته شخصية ولا تعكس وضع المفاوضات الحالية طالما لم يشارك فعليا في المفاوضات.وحضر مساعد نائب الوزير الأمريكي مؤتمرا للتحالف الكوري الجنوبي والأمريكي عقده المعهد الأمريكي للشؤون الإستراتيجية الدولية أمس الثلاثاء.وتوجه المراسلون بالسؤال عن إمكانية أن يصبح شراء كوريا كمية كبيرة من الأسلحة الأمريكية خيارا في المفاوضات بين سيول وواشنطن بشأن قضية تقاسم تكاليف الدفاع، قبل أن يجيب المسؤول الأمريكي بالإيجاب مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مفاوض حقيقي ويسعى دائما إلى اتفاق وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس سيصغي إلى تلك الفرص.ولكن في رده على سؤال إضافي عن إمكانية مناقشة هذا الموضوع خلال المفاوضات الكورية الأمريكية بالفعل، أجاب مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي أنه ليس ضمن فريق التفاوض وفي موقع لا يسمح له بالإجابة.