اليوم الثاني من تنفيذ خطة تقليص الغبار الناعم للطوارئ في سيول

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تزامنا مع تنفيذ خطة تخفيض الغبار الناعم للطوارئ في سيول لليوم الثاني على التوالي، تجرى عملية ضبط السيارات بالدرجة الخامسة.وصدر في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، تحذير من الغبار الناعم في سيول.وصرحت بلدية سيول بأنها تقوم بتنفيذ خطوة تخفيض الغبار الناعم للطوارئ لليوم الثاني على التوالي بموجب إعلان وزارة البيئة مرحلة "الاهتمام" بتحذير من أزمة في منطقة العاصمة.ويتم تنفيذ الخطوة بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء اليوم.وبموجب الخطة يتم حظر قيادة السيارات بالدرجة الخامسة في ثلاث مدن ومناطق بالعاصمة بما فيها مدينة "إنتشون" ومقاطعة "كيونغ كي" بشكل مشترك منذ أمس. ويتم فرض غرامة تبلغ قيمتها 100 ألف وون على المخالفين.بالإضافة إلى ذلك تم إغلاق 424 موقفا للسيارات في المؤسسات العامة ووقف سير حوالي 11 ألف سيارة من العربات الحكومية والتابعة للموظفين الحكوميين.وأوصت بلدية سيول المواطنين بضبط الأنشطة الخارجية والتمسك بالحماية الصحية من خلال ارتداء القناع عند الخروج.