الصادرات الكورية تسجل ارتفاعا في ديسمبر

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بدأت الصادرات الكورية تسجل ارتفاعا في شهر ديسمبر الحالي نتيجة نمو الصادرات من السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية. بينما استمرت الصادرات من أشباه الموصلات في الركود.وطبقا لما جاء في تقرير أصدرته هيئة الجمارك الوطنية اليوم الأربعاء بعنوان "وضع الصادرات والواردات خلال الايام العشرة الأولى من ديسمبر" بلغت قيمة الصادرات خلال هذه الفترة 12 مليارا و900 مليون دولار بزيادة نسبتها 7.7 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، و9.8 % بالمقارنة مع الشهر الماضي.وبحسب تصنيف المنتجات، زادت صادرات السيارات بنسبة 10.9 % ، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 18 % ، وقطع غيار السيارات بنسبة 21.8 % .بينما انخفضت ضادرات أشباه الموصلات بنسبة 23.4 % ، ومنتجات النفط بنسبة 9.9 % ، وأجهزة الكريستال السائل بنسبة52.1 %.واستنادا إلى تصنيف الدول زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.1 %، والولايات المتحدة ب3.2 % ، والاتحاد الأوروبي ب 21.8 %.بينما انخفضت الصادرات إلى اليابان التي تتصارع مع كوريا بسبب قيود الصادرات بنسبة 7.2 %، وسنغافورة بنسبة 7.2 %.وخلال الايام العشرة الأولى من هذا الشهر، زادت قيمة الواردات بنسبة 8.0 % لتبلغ 14 مليارا و300 مليون دولار.وحسب تصنيف الواردات، زاد حجم واردات النفط الخام بنسبة 29.9 % ، والماكينات ب28.8 %، ومنتجات النفط ب43.2 %، والأجهزة الدقيقة ب12.3 % ، بينما انخفضت واردات الغاز بنسبة 6.8 % ، والسيارات ب22%.