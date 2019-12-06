الحزب الحاكم يخطط لتمرير مشروعات القوانين الرئيسية هذا الأسبوع

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يخطط الحزب الديمقراطي الحاكم لطرح كل من مشروعات القوانين المتعلقة بسبل المعيشة وقوانين المسار السريع الإصلاحية للتمرير هذا الأسبوع، وسط المعارضة القوية من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.وقال عضو بارز في الحزب الديمقراطي أمس الأربعاء إن هذه الخطوة جزء من جهود الحزب لتمرير مشروعات القوانين قبل يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، عندما يبدأ تسجيل المرشحين للإتخابات العامة.وأضاف المسؤول في الحزب الحاكم أن الحزب سيحاول تمرير مشروع الإصلاح الإنتخابي ومشروع إصلاح النيابة في المسار السريع، وثلاثة مشروعات متعلقة برياض الأطفال، بهذا الترتيب.كما أشار المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "بارك تشان ديه" إلى أن الحزب سيحاول عقد جلسة عامة اليوم الخميس أو غدًا الجمعة لتحقيق ذلك.وقد بدأ حزب كوريا الحرة اليوم الأربعاء اعتصامًا أمام قاعة البرلمان العامة، بعد يوم واحد من عقد الحزب الحاكم وتكتل الأحزاب المعارضة الصغيرة لجلسة عامة مفاجئة تم فيها تمرير ميزانية العام المقبل.