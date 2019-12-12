استجواب وزير العدل السابق للمرة الثالثة في مزاعم الفساد

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تم استجواب وزير العدل السابق "تشو كوك" أمام النيابة العامة للمرة الثالثة، بسبب المخالفات المزعومة المتعلقة به وبأسرته.ووفقًا لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، فقد مثل "تشو" للاستجواب في الساعة 9:30 صباح أمس الأربعاء، وعاد إلى منزله في حوالي الساعة 8 مساءً.وقد تم استجواب الوزير في سلسلة من المزاعم، بما في ذلك الاستثمارات المشبوهة في صندوق الأسهم الخاص بعائلته وتزوير أوراق قبول ابنته في الجامعة.ومن غير الواضح ما إذا كان "تشو" قد التزم بالصمت أيضًا مثل الجولتين السابقتين من التحقيقات في 14 و21 نوفمبر.ومن المحتمل أن يتم استدعاء الوزير السابق مرة أخرى خلال هذا الأسبوع، بسبب الشكوك في تورطه في التغطية على التحقيق في اتهام النائب السابق لعمدة بوسان بالرشوة.