موقع 38 شمالًا: رصد بعض الأفراد المتمركزين في موقع بونغي-ري للاختبارات النووية

Photo : KBS News

قال الموقع الأمريكي "38 شمالًا" المتخصص في مراقبة كوريا الشمالية إن صور الأقمار الصناعية كشفت عن مسارات للمركبات والأفراد في موقع "بونغي-ري" للتجارب النووية في كوريا الشمالية.وفي المقال المنشور أمس الأربعاء، قال الموقع إن الصور تظهر أثرًا لمركبات على طول الطرق المؤدية إلى منطقة الدعم الإداري الرئيسية السابقة، بالإضافة إلى آثار أقدام لأفراد في الفترة من 18 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.لكن الموقع أضاف أنه لا توجد علامات ملحوظة على وجود أنشطة حول مناطق الأنفاق المغلقة في الموقع النووي.وقال الموقع إن الطبيعة الدقيقة لأنشطة المركبات والأفراد غير واضحة، لكنها تشير إلى بقاء بعض الأفراد على الأقل في الموقع كما لوحظ سابقًا في مارس.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت سابقًا عن "التفكيك الكامل" للموقع بعد تفجير مداخل الأنفاق، وتمت دعوة الصحفيين الأجانب آنذاك لمشاهدة عملية التدمير عن بعد، ولكن لم يتم دعوة المفتشين الدوليين للتحقق من الموقع الفعلي.