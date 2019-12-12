السلطات تواصل مكافحة حرائق الغابات في مقاطعة كانغ وون

Photo : KBS

استأنفت سلطات الغابات ومكافحة الحرائق اليوم الخميس أعمالها لإخماد حرائق الغابات التي اندلعت أمس على جبل في مقاطعة "كانغ وون".وحشدت السلطات نحو 110 من رجال الإطفاء ومسؤولي الغابات وسبع طائرات مروحية في الساعة 7 صباحًا لاحتواء الحريق الذي بدأ في جبل "بيك سوك" في منطقة "جيونغ سيون" أمس الأربعاء.وقد تم حشد نحو 20 شخصًا لإخماد الحريق أمس لكنهم عجزوا عن إخماده بالكامل بسبب الرياح القوية والتضاريس الوعرة للجبل.وتعتقد السلطات أن جهود اليوم الخميس ستكون ناجحة، حيث خفت سرعة الرياح ولم تنتشر النيران إلى مناطق أخرى.