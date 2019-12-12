الصين وروسيا تحثان مجلس الأمن الدولي على تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

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حثت الصين وروسيا، الحليفان الرئيسيان لكوريا الشمالية، مجلسَ الأمن الدولي على تخفيف العقوبات المفروضة ضد النظام، في محاولة لدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى الأمام.وفي جلسة أمس الأربعاء، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة "تشانغ جون" إنه من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن بعض الإجراءات لإلغاء القرارات المتعلقة بكوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن، في ضوء تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.ودعا المبعوث الصيني إلى إجراء التعديلات اللازمة على العقوبات لتخفيف معاناة الشعب الكوري الشمالي وخلق بيئة مثمرة للحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.وكررت روسيا دعوات الصين، حيث قال سفيرها لدى الولايات المتحدة "فاسيلي نيبينزا" إن مجلس الأمن لم يتخذ خطوات كافية، على الرغم من الزخم الإيجابي في العام الماضي فيما يتعلق بالقضايا الكورية الشمالية.وأضاف أنه من المهم تحفيز كوريا الشمالية على التعاون، وأكد على المنهج التدريجي والمعاملة بالمثل.