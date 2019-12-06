مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون الدفاع السنوي

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مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون للدفاع يحتوي على بند يقيد تقليل القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية .وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمس الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، بموافقة 377 صوتًا مقابل 48.وسوف ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي من المتوقع أن يمرر ميزانية الدفاع بقيمة 738 مليار دولار بحلول نهاية الأسبوع المقبل.وقد صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت سابق بأنه سيوقع مشروع القانون فور إقرار الكونغرس له.ويتضمن القانون بندًا يتطلب تأكيد وزير الدفاع على أن أي تخفيض في عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية سيدعم مصالح الأمن القومي الأمريكي.