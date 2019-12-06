سيول مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية مجددا استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية بغض النظر عن أوضاع العلاقات بين الكوريتين.وصرح "لي سانغ مين" الناطق باسم وزارة التوحيد أمس الأربعاء بأن حكومة الجنوب ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأطفال والحوامل في الشمال، بغض النظر عن الأوضاع السياسية والعسكرية وتطورات العلاقات بين الكوريتين.وأضاف أنه هناك نقاط مشتركة داخل البلاد وخارجها حول ضرورة استمرار هذا النوع من المساعدات الإنسانية بغض النظر عن العلاقات بين الشمال والجنوب.وسبق لحكومة سيول أن قررت تقديم 50 ألف طن من الأرز إلى بيونغ يانغ، بواسطة برنامج الأغذية العالمي في شهر يونيو الماضي. ثم قررت يوم 6 من هذا الشهر تقديم 6 ملايين دولار من المساعدات لفائدة مشروع صحة الأمهات والأطفال في كوريا الشمالية عبر منظمة الصحة العالمية.