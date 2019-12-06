تجميد سعر الفائدة الأمريكي

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قرر نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجميد سعر الفائدة عند مستواه الحالي.وصرح الاحتياطي الأمريكي بأنه عقد اجتماعا دوريا للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على مدى يومين، حيث قرر تجميد سعر الفائدة الحالي والذي يتراوح ما بين 1.50 و1.75 %.وبذلك يكون الاحتياطي الأمريكي قد أنهى مسارا دأب فيه على الترفيع من سعر الفائدة ثلاث مرات منذ شهر يوليو الماضي، قبل أن يدخل مرحلة التجميد.ويُفسر هذا القرار، بانعدام وجود الأسباب التي تدفع باتجاه تغيير سعر الفائدة، واضعا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الأمريكية الجيدة نسبيا، وظروف سوق العمل، وغيرها من الاعتبارات بالرغم من أجواء الغموض الدولية بما فيها الصراعات التجارية بين واشنطن وبكين.وتجدر الإشارة إلى أن نظام الاحتياطي الأمريكي قد قام خلال قراره رفع سعر الفائدة في شهر أكتوبر الماضي بإصدار بيان حذف فيه عبارة تقول " سنتصرف بشكل مناسب من أجل الاستمرار في التوسع الاقتصادي" مشيرا إلى إمكانية تحول في سياسته المعتمدة، نحو تجميد في سعر الفائدة لفترة ما.والجدير بالذكر أن نظام الاحتياطي الأمريكي كان قد خفض السعر إلى ما بين 0.00 و0.25 % في شهر ديسمبر من عام 2008 الذي واجه فيه أزمة مالية عالمية. وبعد أن تعافى الاقتصاد، قام برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 7 سنوات في شهر ديسمبر من عام 2015، كما قام برفعه مرة أخرى في عام 2016 و3 مرات في عام 2017 و4 مرات في العام الماضي.وتخوفا من الصراعات التجارية الأمريكية الصينية وحالة الركود الاقتصادي العالمي وتأثرا بسياسة انخفاض أسعارالفائدة للدول الرئيسية، قام الاحتياطي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في شهر يوليو لأول مرة منذ 10 سنوات و7 أشهر قبل أن يخفضه مجددا بمقدار 0.25 % خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.